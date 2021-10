Reuters: Imperiul imobiliar al lui Donald Trump plăteşte preţul politicii sale otrăvite Brandul de afaceri al lui Trump a fost candva sinonim cu bogatia si succesul, o imagine care acum se ciocneste puternic cu un brand politic care are radacini in furia bazei sale de alegatori, in mare parte rurale si muncitoresti. Presedintia sa este acum asociata in mintea multora cu finalul violent al acesteia, in care sustinatorii fostului presedinte au luat cu asalt Capitoliul SUA, pe 6 ianuarie, in incercarea de a opri validarea victoriei lui Joe Biden. Imaginile acelea infioratoare, impreuna cu ani de retorica amara, il costa bani pe Trump. Veniturile unora dintre proprietatile sale de lux… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

