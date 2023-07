Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din China vand dolari pentru a incetini deprecierea yuanului (Reuters)Principalele banci de stat din China vindeau dolari pentru a cumpara yuani pe piata spot offshore, in tranzitiile de joi din Asia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, conform Agerpres.…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3-, la minimele mai multor saptamani, deoarece analistii au evidentiat cresterea ofertei globale si ingrijorarile cu privire la cresterea cererii chiar inaintea datelor cheie despre inflatie si a unei reuniuni a Rezervei Federale din SUA, de la sfarsitul…

- Prețul Bitcoin de pe filiala australiana a Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a fost marți cu 20% mai mic fața de bursele rivale, intr-un semn ca clienții incercau sa paraseasca pozițiile lor rapid.Prețul celei mai mari criptomonede din lume, Bitcoin, a fost de aproximativ 34.000…

- Parlamentul Lituaniei a aprobat marti taxarea temporara a profiturilor excesive ale bancilor in 2023 si in 2024, dupa majorarea semnificativa a dobanzilor de catre BCE, transmite Reuters, scrie Agerpres.Profiturile bancilor din statul baltic au crescut semnificativ in urma majorarii dobanzilor de…

- La fel ca Brazilia, Argentina iși va plati și ea, de acum incolo, importurile din China in yuani, și nu in dolari. Astfel, incepand din luna mai, Argentina iși va putea plati echivalentul a 1 miliard de dolari importuri din China direct in yuani. ”Menținerea nivelului de activitate și a volumului importurilor”…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 2%, din cauza ingrijorarilor legate de perspectivele economice globale si a dolarului puternic, care au depasit efectul sperantelor de o cerere mai mare in China si al asteptarilor privind o scadere a stocurilor de titei din SUA, transmite Reuters.Cotatia titeiului…

- Producatorul de bunuri de lux francez LVMH a devenit luni prima companie europeana evaluata la peste 500 de miliarde de dolari, mulțumita creșterii vanzarilor sale in China și a aprecierii monedei euro fața de moneda SUA, relateaza Reuters.