Reuters: A inceput ''goana dupa aur'' pentru datele privind sanatatea cetatenilor din Europa de Est Europa de Est este noua frontiera pentru firmele private de sanatate, iar companiile de asigurari si start-up-urile din tehnologie se grabesc sa fure startul prin obtinerea de date privind sanatatea cetatenilor din regiune, transmite Reuters.



Un numar din ce in ce mai mare de persoane din tarile est-europene, precum Ungaria, Polonia si Romania, opteaza pentru serviciile private de sanatate. Aceasta tranzitie este sustinuta de majorarea salariilor, la care se adauga cheltuielile publice scazute cu serviciile medicale care duc deseori la lipsuri de personal si perioade mari de asteptare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

