- Creștere a activitații in construcții și comerțul cu amanuntul Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și in servicii Creștere a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna aprilie 2024, managerii…

- -Creștere a activitații in construcții -Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare, construcții și in servicii -Creștere a prețurilor in industria prelucratoare, construcții și comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna martie…

- Un numar de aproximativ 74.400 de persoane fizice care sunt in clubul romanilor bogati aveau la sfarsitul anului 2023 depozite bancare mai mari de 100.000 de euro cu o valoare cumulata de aproape 81 mld. lei (echivalentul a circa 16 mld. euro).

- EVERGENT Investments, compania de investiții listata sub simbolul EVER, raporteaza un rezultat net de 203,8 milioane lei aferent anului 2023, reprezentand o creștere cu 73% fața de cel inregistrat in anul anterior și o depașire cu 158% a nivelului bugetat.

- EVERGENT Investments, compania de investiții listata sub simbolul EVER, raporteaza un rezultat net de 203,8 milioane lei aferent anului 2023, reprezentand o creștere cu 73% fața de cel inregistrat in anul anterior și o depașire cu 158% a nivelului bugetat. Rezultatul net este principalul indicator de…

- Marja operationala s-a situat la 58%, in crestere cu 6% fata de anul anterior, iar marja neta de profit la 52%, in crestere cu 10% fata de 2022. Productia de energie electrica a companiei s-a majorat cu 30%, la 18.119GWh. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii conditiilor hidrologice…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in anul 2023, comparativ cu anul 2022, cu 4,2%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+10,8%), industria bunurilor de capital (+9,9%) si in industria bunurilor de folosinta indelungata…

- Buget record in 2024 la Consiliul Județean Galați, in valoare de 1.523.184.000 de lei (306 milioane euro), cu 50% mai mult fața de 2023. In 2024, cea mai mare creștere este la capitolul investiții, acolo unde Consiliul Județean a alocat 1.250.228.000 de lei, cu peste 500 de milioane de lei mai mult…