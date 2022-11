Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO care va avea loc, pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti. Ce va curpinde reuniunea Reuniunea va cuprinde patru sesiuni referitoare la implementarea…

