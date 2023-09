Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a avut joi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a Adunarii Generale a ONU, intrevederi bilaterale reprezentanții unei coaliții a organizațiilor evreiești internaționale și americane

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a semnat Tratatul privind conservarea si utilizarea durabila a biodiversitatii marine in zonele din afara jurisdictiei nationale, in marja participarii sale la segmentul la nivel inalt al celei de a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU.

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a evidentiat, la New York, la o reuniune a informala a sefilor diplomatiilor din statele membre UE, rolul Romaniei in asigurarea tranzitului de cereale ucrainene, in special dupa retragerea Rusiei din Initiativa privind granele la Marea Neagra, si a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara, 16 august, ca tara sa isi intensifica ”in mod semnificativ” productia de drone, relateaza Agerpres . Intr-o interventie video, el a subliniat importanta dronelor in apararea tarii sale impotriva invaziei Rusiei. ”Dronele sunt ”ochii”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara ca tara sa isi intensifica „in mod semnificativ” productia de drone, relateaza dpa. Intr-o interventie video, el a subliniat importanta dronelor in apararea tarii sale impotriva invaziei Rusiei. „Dronele sunt ‘ochii’ si protectia din…

- Luminita Odobescu, ministrul afacerilor externe al Romaniei, condamna ferm atacurile repetate ale Rusiei asupra oamenilor nevinovati si infrastructurii civile, inclusiv a silozurilor de cereale din porturile ucrainene Reni si Ismail. Prin aceste incalcari flagrante ale legislatiei internationale, Rusia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, reacționeaza la atacurile lansate de ruși asupra unor porturi ucrainene de pe Dunare. Aceasta acuza Rusia ca pune in pericol securitatea alimentara globala.„Condamn ferm atacurile repetate ale Rusiei asupra oamenilor nevinovați, a infrastructurii civile,…

- Romania cauta noi modalitati de a ajuta la transportul cerealelor ucrainene, a declarat luni intr-un interviu pentru Politico ministrul de externe Luminita Odobescu, care a descris situatia de securitate din regiunea Marii Negre ca fiind "destul de grava".