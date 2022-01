Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Rusia cere o reuniune a puterilor nucleare, dupa ce reprezentanții acestor state au semnat o declarație comuna. Declarația puterilor nuclerare a fost semnata, la 3 ianuarie 2022, de SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China. O zi mai tarziu, la 4 ianuarie, Rusia a reafirmat ca dorește o intalnire…

- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea starni condamnarea Occidentului in timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt in desfasurare, relateaza France Presse. „Lansatorul de sateliti Simorgh a trimis trei aparate de cercetare in spatiu”,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat pentru 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, citat de News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe randuri…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in echipa de negociatori a Parlamentului European, din calitatea de raportor alternativ al Grupului S&D privind bugetul european pe anul 2022, a anunțat ca legislativul european a obținut 479,4 milioane in plus in bugetul de anul viitor in negocierile purtate cu…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Marea Britanie devine prima țara din lume care aproba pastila anti-COVID-19 creata de Merck. Agenția de reglementare a medicamentelor (MHRA) a recomandat ca pastila sa fie folosita cat mai curand posibil dupa un test pozitiv și in termen de cinci zile de la apariția simptomelor, conform Reuters. Este…