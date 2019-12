Anul 2019 ramane pentru Iasi in primul rand anul in care a primit vizita Papei Francisc, dar este si un an al recunoasterii importantei sale in istoria nationala, prin primirea titlului de "Capitala istorica a Romaniei'' de la presedintele Klaus Iohannis, dupa ce in 2018 il primise pe cel de ''Oras regal'', acordat de catre Custodele Coroanei Romane, Margareta. *** Francisc este primul Papa care a vizitat zona Moldovei, si al doilea sef de stat care viziteaza Iasiul, dupa cea din 1991 a presedintelui Frantei, Francois Mitterand. In timpul vizitei sale la Iasi, Papa Francisc…