- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, considera ca programul de sarbatori din Premier League este o "crima" impotriva unor echipe, care vor juca doua meciuri la distanta de 48 de ore, scrie Reuters. Liverpool, liderul campionatului, ce a castigat sambata Mondialul Cluburilor impotriva brazilienilor…

- Curtea Arbitrajului in Sport a decis injumatațirea pedepsei clubului Chelsea. Astfel, clubul va putea efectua transferuri in fereastra de iarna, scrie Mediafax.In aprilie, clubul Chelsea a fost gasit vinovat pentru ca a incalcat regulamentul FIFA in privința transferurilor unor jucatori straini.…

- Momentan, locul lui Unai Emery ar urma sa fie luat de secundul acestuia, fostul international suedez Freddie Ljungberg. Presa engleza scria inca de miercuri ca sefii lui Arsenal ar dori sa-l aduca in locul lui Emery pe managerul lui Wolverhampton, portughezul Nuno Espirito Santo. Alte nume vehiculate…

Jurgen Klopp, manager-ul echipei Liverpool, a solicitat imbunatațiri la sistemul de arbitraj video (VAR), in special in ceea ce privește hențurile și ofsaidurile, anunța MEDIAFAX.

- Echipa Leicester City a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Crystal Palace, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Vulpile" s-au impus prin golurile marcate in repriza secunda de Caglar Soyuncu (57) si Jamie Vardy (88).…

Arsenal Londra a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formatia nou-promovata Sheffield United, in ultimul meci al etapei a IX-a din Premier League.Francezul Lys Mousset a marcat golul, in minutul 30.

- Revenirea lui Antonio Conte in fotbalul italian a picurat un strop de entuziasm printre fanii lui Inter, un strop de preocupare printre fanii lui Juventus și a crescut orizontul de așteptare și interes pentru Serie A. ...