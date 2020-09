Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 septembrie 1989, Dinamo se impunea in Ghencea cu un scor șocant, 3-0, și intrerupea abrupt seria formidabila a Stelei de meciuri in prima divizie fara eșec. Incepand cu 17 august 1986, 1-0 la Pitești cu FC Argeș, "viteziștii" disputasera 104 partide și nu remizasera decat de 17 ori. In rest, 87…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa desfasurata la Arena Nationala, ca Romania, adversara din partida din Liga Natiunilor de vineri, are multi jucatori periculosi, si a precizat ca ar fi suprins daca selectionerul…

- Astazi, se joaca 10 meciuri din Liga Națiunilor. Cel mai tare duel e reprezentat de Germania - Spania (ora 21:45). Divizia A, Grupa 4: liveTEXT de la 21:45 » Germania - Spania liveSCORE de la 21:45 » Ucraina - Elveția Divizia B, Grupa 4: liveSCORE de la 21:45 » Bulgaria - Irlanda liveSCORE de la 21:45…

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 31 937 cazuri. Total…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 5.612 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.891 in Italia, 570 in Spania, 124 in Franța, 2.672 in Germania, 157 in Marea Britanie, 28…

- Invitat la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", de pe GSP.RO, Anghel Iordanescu a recunoscut ca a luat unele decizii greșite in cariera și ca și-a cerut scuze celor pe care i-a nedreptațit. Cele mai importante performanțe din fotbalul romanesc sunt legate de numele lui Anghel Iordanescu. A caștigat Cupa…

- Numarul romanilor din diaspora confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2 ramane in continuare 4.795, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, este 115, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Din cei 4.795 de cetateni romani confirmati infectati, 1.885…

- Liderul Pro Romania a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara la Digi24, ca nu mai joaca baschet și ca acum are o noua pasiune: golful. Ponta a facut baschet profesionist și a jucat la clubul Steaua. In 2015, Ponta s-a operat in Turcia la genunchiul stang, informațiile neoficiale de atunci…