Stiri pe aceeasi tema

- Katty Perry este la prima prezența la Tomorrowland și in același timp acesta ar putea sa fie ultimul event inainte sa nasca. Cum este experiența asta pentru ea ne-a spus in conferința de presa susținuta inaintea Tomorrowland 2020. Iar daca vrei sa (re)traiești experiența Tomorrowland, in exclusivitate…

- Virgin Radio Romania, partenerul oficial Tomorrowland in Romania, iți aduce și in acest an atmosfera celebrului festival direct in eter și online! Iar daca vrei biletul tau sa vezi Tomorrowland – Around the World asculta Virgin Radio Romania și fii pe faza cand dam semnalul de concurs! Tomorrowland…

- Triada MTB Paltiniș a insemnat 2 competiții de mountain bike autentic, susținute de Virgin Radio Romania. Aproape 250 de concurenți imparțiți pe categorii s-au prezentat la startul celor doua zile. Proba de XCO (proba olimpica de mountain bike) a crescut in acest an fiind inscrisa in calendarul Uniunii…

- Un moment emoționant s-a intamplat vineri dimineața la Virgin Radio Romania. Colegii de breasla de la Kiss FM au sunat in direct ca sa-i ureze lui Shurubel succes pe mai departe. Andrei Ciobanu, Ionuț Rusu și Olix au spus ca sunt triști pentru plecarea de pe radio a lui Shurubel, dar i-au transmis…

- NANE e fara indoiala unul din artiștii care, in ultimul an, a ținut capul de afiș al industriei muzicale romanești. Artistul se pregatește sa lanseze albumul mult așteptat de fani, NANALIEN, pe 26 iunie, iar cu o zi inainte, pe 25 iunie, facem first listening in direct, pe Virgin Radio Romania, la Liza…

- Deliric și Vlad Flueraru au lansat ASAP, piesa manifest care ne vorbește despre risipa de plastic și despre nevoile pe care fiecare dintre noi le are „Plasticul nu face parte doar din viața noastra, ci și din noi. Statistica spune ca anual mancam 50.000 de microparticule de plastic daca suntem adulți…

- Killa Fonic ocupa in acest weekend LOCUL 1 in TOPUL HOT 30 de la Virgin Radio Romania! Coloana sonora a filmului cu același nume, „Miami Bici” a fost votat de ascultatorii Virgin Radio Romania ca fiind piesa pe care au placut-o cel mai mult in saptamana asta. Daca vrei sa influențezi TOPUL Virgin Radio…

- Ce sa faci cat #StamAcasa? Te bucuri de cea mai tare muzica, cat ai grija sa ramai in siguranța, și citești informațiile care te intereseaza, ții pasul cu tot ce e viral și funny și disctezi, prin PlayDJ, ce se asculta la Virgin Radio Romania impreuna cu prietenii. Chit ca sunteți la distanța zilele…