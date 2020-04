Retete de Pasti: Tarta cu branza de capra si menta Retete de Pasti: Tarta cu branza de capra si menta Ingrediente Tarta cu branza de capra si menta 100 g biscuiti digestivi nesarati (sau orice alti biscuiti nesarati), 50 g pesmet, 50 g parmezan ras, 50 g unt, 500 de grame de branza de capra proaspata, 3 oua, 2 linguri ulei de masline, 4 linguri suc de lamaie, sare, piper, 20 frunze de menta, 300 de grame de rosii, o jumatate de castravete, 4 linguri de ulei de masline Mod de preparare Tarta cu branza de capra si menta Se amesteca biscuitii, pesmetul, parmezanul si untul pana se obtine o pasta mai grunjoasa.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

