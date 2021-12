Stiri pe aceeasi tema

- Desertul care a facut ravagii pe Tik-Tok a devenit unul dintre cele mai cunoscute și rapide preparate. Daca va intrebați de ce se numește "Sa fac spume daca știu", totul a inceput de la o doamna care a fost intrebata de fiul ei cum se numește budinca pe care a facut-o, iar aceasta i-a raspuns cu aceasta…

- Ingrediente pentru aproximativ 20 de prajituri: 5 oua, o cana potrivita de zahar și una de faina, cinci lingurițe de cacao, cinci linguri de ulei, vanilie, esența de rom, nuca de cocos, un plic de crema de vanilie, o cutie crema de ciocolata și bicarbonat de sodiu (un varf de cuțit).Mod de preparare:Intr-un…

- Ideea de a concepe o guma de mestecat care sa impiedice transmiterea coronavirsului aparține cercetatorilor de la Universitatea din Pennsylvania. Ei chiar au pus la punct o asemenea guma care reține particulele virale și astfel reduce incarcatura virala din saliva, diminuand riscul de transmitere a…

- In ediția din 19 noiembrie 2021, de la Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, bucatarul emisiunii, a gatit ”Placinta cu prune și sos de vanilie”, o rețeta de toamna. Ca și ingrediente a folosit, pe langa sosul de vanilie, prune, zahar, scorțișoara, nuca, dar și alte ingrediente delicioase.

- Ardei umpluți de post. Ingrediente:7 ardei grasi1 ardei2 morcovi2 cepe150 g orez3 rosiiboia de ardei dulcepiper, sare50 ml ulei1 lingura de faina1 lingurita de vegetapatrunjelArdei umpluți de post. Mod de preparare: Ardeii se spala si se curata de cotorul cu seminte.Din cotor se indeparteaza semintele…

- Poți sa iți faci mascarpone acasa. Tot ce ai nevoie sunt 2 ingrediente pentru a face branza de casa bogata și cremoasa. Rețeta de mascarpone din doua ingrediente Mascarpone de casa este bogat, cremos și delicios, ca sa nu mai vorbim ca este mai ieftin decat sa il cumperi. La fel ca mozzarella de casa…

- Daca urmarești Tik Tok, atunci nu ai cum sa fi ratat aceasta rețeta care a devenit rapid virala. Rețeta virala de pe Tik Tok, gata in doar 5 minute Este ideala de facut pentru o gustare rapida sau atunci cand poftești un desert. In plus, are doar doua ingrediente, așa ca modul de preparare nu […] The…

- Tortul de ciocolata cu pere este vedeta toamnei. Este o rețeta care se prepara ușor, dar este și extrem de delicioasa. Se prepara intr-un timp scurt și este un desert potrivit pentru o gustare cu prietenii și familia. Ingrediente tort de ciocolata și pere Tortul se prepara intr-o forma de tort de 20-22…