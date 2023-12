Gigantul hi-tech Toshiba, unul dintre cele mai cunoscute brand-uri de pe piata japoneza, va fi retras miercuri de la bursa din Tokyo, dupa o prezenta de 74 de ani pe piata de capital. Conglomeratul este retras de la bursa de un grup de investitori condus de firma cu capital privat Japan Industrial Partners (JIP). Ce […] The post Reteta unei prabusiri epocale: cum a cazut gigantul hi-tech Toshiba intr-o prapastie financiara! first appeared on Ziarul National .