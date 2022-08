Stiri pe aceeasi tema

- Ți-e pofta de ceva dulce și vrei sa prepari ceva simplu și rapid? Am pregatit pentru tine o rețeta ușoara de crema de zahar ars pe care bunica Gherghina, senzația TikTok-ului a prezentat-o pe rețelele de socializare. Ai nevoie de doar patru ingrediente.

- Daca vrei sa mai pui preparate la camara ca sa te bucuri de ele și la iarna, insa ai ramas in „pana” de idei, atunci noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta de zacusca picanta. Acest preparat este ideal atat vara, cat și iarna sau in restul anotimpurilor. Nu este greu de pregatit, iar gustul ei…

- Pe timp de vara mai toate gospodinele pun roșii la borcan pentru a avea pentru cand vine iarna. Este un mod foarte bun de avea suc de roșii natural in zilele friguroase. In acest fel economisești și bani pe timp de iarna și te bucuri și de gustul minunat pe care il ofera mancarii.

- Bunica Gherghin a devenit intr-un timp foarte scurt, „senzația” TikTok-ului. Clipurile și mancarurile pe care le gatește femeia in varsta de 72 de ani strang sute de mii de aprecieri. De aceasta data, batrana a dezvaluit rețeta ei de biscuiți. Se prepara ușor și rapid cu doar cateva ingrediente.

- Deși mai sunt cateva luni bune pana iarna iși va face simțita prezența, multe gospodine iși prepara conservele pentru camara inca din timpul verii. Astazi va propunem o rețeta de tocana de dovlecei și fasole numai buna pentru a fi consumata in anotimpul rece.

- Totul este despre gatirea lenta a mielului – daca al tau are nevoie de puțin mai mult, atunci lasa-l la cuptor. Rezultatele vor fi atat de tandre, incat va merita timpul suplimentar. Ingrediente2,25 kg/5 lb umar intreg de miel, cu piele4 catei de usturoi , taiati felii2 cepe mari , taiate in sferturi750…

- Fasolea pastai este cunoscuta și sub denumirea de teci. Aceasta rețeta se pastreaza excelent la borcan pentru iarna. Gospodinele au un truc simplu, cu un ingredient pe care oricine il are in casa, și anume aspirina, pentru ca fasolea pastai sa se pastreze foarte bine in camara.