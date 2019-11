Reţeta de weekend – Salată de pui cu porumb şi iaurt Ingrediente: Un piept de pui, o cutie mica de ciuperci, 2-3 castraveți acri, 100 ml iaurt, o conserva mica de porumb dulce, sare, piper, marar verde, zeama de lamaie. Mod de preparare: Pieptul de pui se spala si se fierbe in apa cu sare. Dupa ce s-a fiert, il dezosam si il taiem cubulete. Intr-un castron amestecam carnea cu ciupercile taiate marunt si cu castravetii murati taiati si ei cubulete. Adaugam apoi iaurt, sare si piper dupa gust. La sfarsit incorporam porumbul dulce si zeama de lamaie. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cine a inventat burgerul? Este o rețeta imprumutata din America, țara care este considerata patria hamburgerului. Insa moda chiflelor in chifla ar fi pornit de la imigranții germani din Hamburg care ar fi ajuns in Statele Unite ale Americii in secolul al XIX-lea, cand se vindeau bucați imense de carne.…

- Gem de gutui sau marmelada dulce și aromata pe care bunicile noastre obișnuiau sa il pregateasca inca de la inceputul toamnei. Este sezonul gutuilor, așa ca mai jos iți spunem cum sa faci gem de gutui dupa rețeta bunicii. Simplu, dar gustos și ideal de consumat impreuna cu un desert ori cu o friptura.…

- Ți-am pregatit mai jos o alternativa sanatoasa pentru un aperitiv gustos. Rețeta de conopida este foarte ușor de pregatit și poate fi consumata simpla sau impreuna cu o garnitura ușoara. Iata cum faci rețeta de conopida pane, dar șnițele din conopida cu crusta aurie. Rețete pentru conopida pane Conopida…

- Ingrediente 3 kg gogosari cantariti dupa curatire si feliere350 ml otet de 9 grade250 g zahar tos90 g sare (eu am pus doar 75 g) - sare neiodata, pentru muraturi!!optional - un varf de cutit conservant (salicil)arome: boabe de piper, frunze de dafin, fasii de hrean,…

- Ingrediente: 4 pulpe cu os, 4 ardei grasi galbeni, 2 cepe, 3 linguri ulei, 2 linguri bulion, sare, piper, patrunjel, pentru decor. Mod de preparare: Asezati carnea de pui intr-un vas uns cu ulei, condimentati cu sare si piper, turnati putina apa si bulionul. Dati la cuptor, la foc mediu, pana scade…

- Dieta Gheorghe Mencinicopschi. ZIUA 1 Mic dejun: Suc din 2-3 grapefruit-uri in care puneti o lingurinta de spirulina, pe care o cumparați de la farmacie. O ceasca de ceai de plante, cu miere. Pranz: O salata mare din castraveti, rosii, ardei rosu, ardei galben, telina, morcovi, ridichi,…

- Ingrediente: 150 g ceapa, 100 g ardei gras rosu, 20 g usturoi, 150 g creveti, 100 g chorizo, 250 g orez, 100 g mazare verde, 700 ml supa de legume, 1 lingura de condimente paella (boia, sare, praf de usturoi, piper de Cayenne, cumin si sofran), 40 ml ulei de masline. Mod de preparare: Curatati […]

- Ingrediente: 8 pulpe superioare de pui, sare, piper, 2 ardei grasi, 4 rosii, 1-2 ardei iuti, 1 capatana de usturoi, 50 ml vin, 1 legatura leustean. Mod de preparare: Puneti pulpele, spalate si scurse bine, la fript, pe o plita data cu sare. Dupa ce s-au fript pe ambele parti, se asaza intr-o cratita.…