Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi și daca vrei sa te bucuri de un desert delicios alaturi de cei dragi, dar nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți vom prezenta o rețeta foarte simpla de prajitura umeda cu mere. Este un desert delicios pentru acest sezon și trebuie…

- Vrei sa pregatești ceva delicios pentru tine și familia ta, dar nu știi ce? Ei bine, rețeta de prajitura cu ciocolata și struguri poate fi alegerea potrivita. Iata de ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare pentru acest desert potrivit pentru momentele speciale.

- Galuște cu prune, numite și gomboti cu prune, reprezinta o rețeta clasica sau o rețeta veche de desert, așa cum o faceau mamele și bunicile noastre. Insa, pe langa prune, in compoziția lor putem pun e o mulțime de fructe. Astazi, noi vrem sa iți aratam cum sa prepari o rețeta diferita a acestui preparat.…

- O rețeta simpla și cu un rezultat delicios, este cea de prajitura cu dovlecei și ciocolata. E rapida, din ingrediente care se gasesc in fiecare bucatarie și poate fi numai buna pentru o dupa-amiaza liniștita de weekend sau atunci cand urmeaza sa ai musafiri și vrei sa ii impresionezi cu ceva nou. Spalați…

- Prajitura cu nuca sau Alcazar se numara printre cele mai indragite deserturi. Foarte mulți se intreaba cum se prepara aceasta. Ei bine, bucatarii au dezvaluit rețeta din caietul bunicii. Iata ce trebuie sa faceți! Reteța de prajitura cu nuca Pentru foarte mulți, prajitura Alcazar are gust de copilarie.…

- Daca ai pofta de ceva dulce, facut in casa, dar nu iți dorești sa petreci prea mult timp in bucatarie, noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de prajitura cu ciocolata, un preparat moale și pufos, care e gata in doar 6 minute! Ai nevoie de cateva ingrediente și poate fi gatita rapid, in cuptorul…

- Vrei sa pregatești un desert delicios pentru tine și persoanele dragi din viața ta? Ei bine, prajitura cu mousse de ciocolata și jeleu de capșuni poate fi alegerea potrivita pentru tine. De ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare.

- VIDEO| Prajitura cu bulion, cu Chef Toma, bucatarul Cetații: Gustul copilariei, intr-o rețeta cum faceau mamele și bunicile noastre VIDEO| Prajitura cu bulion, cu Chef Toma, bucatarul Cetații: Gustul copilariei, intr-o rețeta cum faceau mamele și bunicile noastre Multe din amintirile noastre dragi din…