- Ai simțit vreodata nevoia sa ii faci o vizita bunicii doar pentru a te rasfața cu bunatațile pe care le facea atunci cand erai mic? Ei bine, acum a sosit momentul sa inveți singur cum sa gatești cel mai bun și gustos preparat. Exact cum ți-ai imaginat, este vorba despre rețeta de putisoare, chiar ca…

- Cheesecake-ul nu doar ca este una dintre cele mai gustoase prajituri, dar este și foarte ușor de facut. „La Vina“, recunoscut drept cel mai bun cheesecake din lume, poate reprezenta alegerea perfecta atunci cand vrei sa-i impresionezi pe meseni, sau pur și simplu sa te bucuri de savoarea unui desert…

- Considerata de francezi cea mai rafinata friptura, dar cu gasca si rata, nu din porc, carnea in untura se prepara rapid si poate fi pastrata cateva luni. Reteta delicioasa o regasim la Radu Anton Roman, un reputat gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Ouale umplute sunt o alegere des intalnita pentru aperitiv, in zilele de sarbatoare. Ele nu se prepara greu, iar combinațiile ce pot fi incercate sunt aproape nelimitate. Daca vrei sa respecți rețeta originala, ea trebuie sa aiba in componența maioneza de casa, muștar, marar și patrunjel dupa gust.…

- In ediția din 12 decembrie 2021 de la Neatza de Weekend, Catalin Rizea, ajutorul lui Chef Nicolai Tand in bucatarie a preparat o delicioasa rețeta de mușchiuleț impletit și mușchiuleț in crusta cu sos gorgonzola.

- In ediția din 12 decembrie 2021, de la Neatza de Weekend, chef Nicolai Tand, bucatarul emisiunii, a a preparat o rețeta de Chifle cu umplutura de pizza. Este o rețeta de pe Tick Tock pe care i-a sugerat-o Cuza.

- In ediția din 2 decembrie 2021, de la Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, iscusitul bucatar al emisiunii, a preparat o delicioasa rețeta de pate de pastrav afumat cu sfecla roșie și mere coapte. Pentru servire a mai preparat crocanțele din aluat de paine cu carbune și praz umplut cu bacon și cașcaval.

- Cum faci piure de cartofi cu branza. Aceasta rețeta este una delicioasa și foarte ușor de preparat. Aligotul este un fel de mancare franțuzesc potruvit pentru iarna datorita conținutului sau caloric. Cum faci Aligot, piure de cartofi cu branza Aligotul este format dintr-un piure de cartofi amestecat…