O firma romaneasca, interesata sa investeasca la Zona Libera Curtici-Arad, pe platforma din Curtici, a primit unda verde din partea Consiliului de Administrației al Zonei...

Primarul Calin Bibarț a prezentat proiectele finanțate prin fonduri guvernamentale și europene care au inceput sau vor incepe in perioada urmatoare in municipiul Arad. Prin...

Bugetul pentru anul 2023 a fost principalul subiect in dezbatere in cadrul Biroului Municipal PNL Arad. Primarul Calin Bibarț și viceprimarul Lazar Faur au prezentat...

Municipiului Arad i-a fost aprobata finanțarea de peste 100 de milioane de euro pentru retehnologizarea CET Hidrocarburi. Obiectivul de investiție se va finanța din fonduri...

Operatorul de infrastructura Fluxys Belgium iși marește capacitatea de transport prin construirea unei noi conducte cu dubla utilizare intre Desteldonk și Opwijk, care marcheaza, de asemenea, prima sa investiție strategica pentru transportul hidrogenului in Belgia, anunța offshore-energy.biz.