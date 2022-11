Reţeaua de gaz ajunge şi în Cepleniţa Primaria comunei Ceplenita a scos la licitatie contractul de lucrari destinat „Infiintarii distributiei de gaze naturale in Comuna Ceplenita, cu satele apartinatoare: Ceplenita, Buhalnita, Poiana Marului si Zlodica, judetul Iasi". Valoarea totala estimata de la care porneste procedura este de 20,78 milioane de lei, finantare asigurata prin Programul Operational Infrastructura Mare, pe Axa prioritara 8 „Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale". Termenul limita pentru inscrierea in licitatie este 21 noiembrie, iar durata contractului va fi de 9 luni.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

