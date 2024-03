”Estimam peste 25% crestere anul asta fata de 2023, la nivel de tara. Avem in plan sa deschidem cel putin cinci clinici de estetica medicala in 2024, in tara si in Bucuresti”, spune Valentin Burada, fondatorul Swiss Clinics. In anul 2023, reteaua a avut o cifra afaceri de 18,58 milioane lei, iar pentru anul acesta estimeaza o crestere de peste 25%, fata de 2023, la nivel de tara, spune acesta. Cele mai solicitate interventii, in 2023, in reteaua Swiss Clinics au fost: implantul mamar, rinoplastia, lipoaspitatia, abdominoplastia si blefaroplastia. Swiss Clinics estimeaza ca, in 2024, liftingul…