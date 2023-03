Retailerul rus de alimente premium Vkusvil îşi vinde produsele în Dubai prin aplicaţia YallaMarket Vkusvill, care a inchis un magazin in Tarile de Jos in urma cu un an, a lansat in 2022 teste de vanzari pentru clientii din China si din alte tari care se invecineaza cu Rusia, demonstrand schimbarea mai larga a afacerilor catre piete care nu au vizat Moscova cu sanctiuni. Serviciul de livrare expres de alimente YallaMarket din Dubai a fost fondat in urma cu doi ani, de catre antreprenori rusi, a spus Vkusvill, iar aproximativ jumatate dintre utilizatorii sai din oras sunt rusi. Vkusvill a spus ca gama sa Dubai a inceput sa apara pe agregatoare si pietele locale populare, deoarece incearca sa-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși, in practica, niciun vapor cu petrol și gaze din Rusia nu ar trebui sa plece din porturile rusești, acest lucru nu se intampla deloc. Ba, mi mult, o flota de nave, greu de monitorizat, se ocupa de transportul resurselor rusești peste tot prin lume. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei sale in Ucraina, mai multe nave s-au alaturat unei flote existente de petroliere misterioase, gata sa faciliteze exporturile de titei ale Rusiei. Persoanele din industrie estimeaza dimensiunea acestei flote “din…

- Exporturile realizate de Gazprom, unul dintre cei mai mari contribuabili ai Rusiei, s-au redus dupa ce ”operatiunea militara speciala” a presedintelui Vladimir Putin in Ucraina a declansat sanctiuni occidentale si pe masura ce unele livrari de gaze catre Europa ale Rusia au scazut. Potrivit calculelor…

- Dupa inceperea invaziei lui Putin din Ucraina, Occidentul a instituit mai multe pachete de sancțiuni economice impotriva Moscovei pentru a diminua bugetul care sa alimenteze mașina de razboi. Rusia se confrunta cu un deficit uriaș, inca din ianuarie 2023, o gaura de 25 de miliarde de dolari provenita…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti, 7 februarie, ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul…

- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa-i furnizeze Ucrainei sprijin in contextul in care Rusia nu da semne ca renunta la intentiile sale, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite duminica BBC. Stoltenberg a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sprijinul militar va…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…