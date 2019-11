Retailerul german dm drogerie markt simte in Romania criza fortei de munca: este dificil sa gaseasca casieri in Timisoara si Bucuresti Retailerul german dm drogerie markt resimte criza fortei de munca de pe piata din Romania prin dificultatea de a gasi angajati in cele mai mari orase ale tarii, Timisoara, Bucuresti si Cluj. Casierii pentru cele peste 100 de magazine sunt greu de gasit si de pastrat in compania nemteasca, unde salariul mediu brut este de 3.600 de lei. Ca majoritatea retailerilor care activeaza pe piata din Romania, nemtii de la dm drogerie markt se confrunta cu lipsa fortei de munca. &"Desigur, la fel cum sunt afectati si ceilalti retaileri, suntem si noi afectati, atat de fluctuatie, cat si de recrutare.… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dm drogerie markt planuieste sa modernizeze si sa extinda magazinul din Centrul Vechi din Bucuresti, urmand sa il transforme intr-un megastore pe doua etaje, dupa ce ii va tripla suprafata, a declarant, pentru wall-street.ro, Cristian Crisan, administrator al dm drogerie markt. La inceputul anului,…

- Romania a alocat doar 14% din Produsul Intern Brut pentru protectia sociala in anul 2017, acesta fiind cel mai mic procent inregistrat de o tara membra UE si totodata la jumatate fata de media de 27,9% din PIB inregistrata la nivelul Uniunii, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in…

- Banderola tricolora purtata la 1 Decembrie 1918 de Ovidiu Gritta, implicat in organizarea garzilor romanesti din satele din imprejurimile orasului Alba Iulia si, ulterior, in perioada interbelica, sef al Politiei din Alba Iulia, Timisoara, Arad, Cluj, Chisinau, a fost expusa, marti, la exact 66 de…

- Potrivit companiei, transformarea Clever in Free Now va permite pasagerilor din Romania sa foloseasca o singura aplicatie pentru a gasi cea mai buna solutie de transport, in regim de taxi sau transport alternativ, in Romania si in peste 100 de orase din noua tari europene in care grupul opereaza,…

- La eveniment vor participa aproximativ 80 de oameni de stiinta din Germania, Franta, Italia, Spania, Austria, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania, fiind vorba despre persoane interesate de istoria provinciilor dunarene din lumea romana. Tema din acest este este Romans and Natives in the Danubian…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- Comisarul european desemnat pentru "locuri de munca", Nicolas Schmit, a declarat marti ca nu intentioneaza sa introduca un salariu minim la nivel european, transmite AP. In perioada 30 septembrie - 8 octombrie, au loc la Bruxelles audierile in comisiile parlamentare de specialitate ale comisarilor…

- Retailerul german dm drogherie markt a inaugurat astazi cel mai mare magazin din Bucuresti. Noua drogherie este situata in sectorul 2, pe bulevardul Dacia nr. 169, in cadrul Business Center The President. Noua drogherie dm este situata la parterul cladirii de 5 etaje si ocupa o suprafata de 370 mp.,…