Macaraua, care poate ridica pana la 1.000 de tone, a sosit joi in portul Baltimore, iar operațiunea de indepartare a parților din podul prabușit este așteptata sa inceapa in dimineața zilei de sambata, a anunțat purtatorul de cuvant al Pazei de Coasta a SUA, Carmen Carver, relateaza Reuters.Este cea mai mare macara operaționala de pe coasta de est a Statelor Unite, iar o a doua macara este așteptata sa soseasca in curand in zona pentru participa la eforturile de ridicare a epavei podului Francis Scott Key, prabușit pe 26 martie dupa ce Dali, o nava cargo care ramasese fara energie, s-a izbit de…