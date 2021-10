Restricții severe în Baciu și alte 6 comune din Cluj! Carantină de noapte în fiecare zi de la ora 20:00 Este vorba despre comunele Baciu, Caianu, Catina, Gârbau, Geaca, Jichișu de Jos și Palatca.

Situația epidemiologica cea mai grava este în comuna Catina, unde incidența a ajuns la 14,03 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori.

Aceasta este urmata de comuna Jichișu de Jos, unde rata de infectare a ajuns la 13,11 cazuri de Covid-19 la o mie de locuitori, potrivit datelor DSP. Restricții noi în Baciu și alte 6 comune Restricții noi înși alte 6 comune În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale, respectiv comunele: Baciu (8,77 ‰),… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

