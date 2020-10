Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri purtarea maștii este obligatorie in toate spațiile deschise din Dej, județul Cluj. In restul județului, restricția este aplicata doar la 100 de metri distanța de orice școala. Masura obligativitații maștii in preajma școlilor incepe sa fie adoptata de mai multe județe. CJSU Brașov a decis,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, marti, noi masuri de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, intre care impunerea purtarii mastii si in jurul scolilor sau inchiderea restaurantelor si cafenelelor din patru localitati. Masurile au fost adoptate in urma propunerilor formulate…

- Masura a fost dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica incepand de luni, 5 octombrie 2020. La Galati situatia noilor infectari este cumva stationara (in jur de 20-30 de cazuri noi pe zi), masura avand caracter preventiv.

- Restaurantele se redeschid in interior, de la 1 septembrie. Condițiile pentru teatre și cinematografe Restaurantele și cafenelele din toata țara, inclusiv cele din pensiuni și hoteluri, se pot redeschide in interiorul cladirilor, in județele unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este…

- Masca devine obligatorie de la 1 august in aer liber si in judetul Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit astazi ca masura se va aplica in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice,…

- Guvernul a adoptat modificarea HG privind prelungirea starii de alerta, fiind adaugate noi masuri de limitare a pandemiei. Masca devine obligatorie in spatiile publice, chiar daca este vorba de spatii in aer liber, iar terasele si cluburile din unele zone ale tarii ar putea functiona cu restrictii…

- Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spațiile publice deschise - piețe, targuri, oboare. In plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați sa poarte manuși. „Masura se va aplica la nivelul intregului județ, pe tot parcursul zilei, in toate zonele aglomerate unde…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, marti, adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii noului coronavirus, printre care si obligativitatea purtarii mastilor de protectie inclusiv in spatii deschise, a anuntat prefectul Emanuel Soare. "Nu consideram in…