- “E oficial, vom primi noi fonduri europene de 483,8 milioane euro pentru dotarea spitalelor, centrelor sociale si scolilor, in criza COVID-19 si pentru proiecte din energie, din mecanismul REACT-EU. Am primit aseara confirmarea Comisiei Europene. Suma asta va merge la proiecte din Programul de Infrastructura…

- In comuna ieșeana Rachiteni vor fi impuse restricții de circulație pe timpul nopții dupa ce incidența cumulata la mia de locuitori a ajuns la 4,56.Prefectul de Iași, Marian Grigoraș, a anunțat ca „numarul de cazuri pozitive cu COVID-19 din comuna Rachiteni a continuat sa creasca și a ajuns la o incidența…

- Italia reintra in coșmarul creșterii necontrolate a cazurilor de covid. Criza e alimentata de data aceasta de varianta Delta, mai contagioasa, dar și de numarul relativ redus de persoane vaccinate.

- Ridicarea majoritatii masurilor de carantina din Europa in ultimele luni a condus la o crestere a activitatii comerciale, a cheltuielilor si a increderii in piata, determinand multi economisti sa isi actualizeze previziunile pentru cresterea europeana, relateaza Financial Times. Cu toate acestea, aceste…

- Olanda reintroduce restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, in urma cresterii accelerae a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul tinerilor.

- Catalonia a decis marti sa reimpuna restrictii pentru a stopa cresterea „exponentiala” a cazurilor de COVID-19 inregistrate in ultimele zile, in special in randul tinerilor, in aceasta regiune din nord-estul Spaniei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Discotecile si alte locuri de divertisment nocturne…

- Rata de incidența a cazurilor de COVID-19 in județul Suceava a scazut la 0,02 la mia de locuitori, in data de 2 iulie fiind inregistrate doar 15 cazuri de infectare, in evoluție.Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ-teritoriale, din cele 114 localitați,101 nu au nici un ...