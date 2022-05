Restricții de trafic în weekend în București pentru desfășurarea mai multor evenimente Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din Capitala cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, vineri, Brigada Rutiera. Astfel, sambata, in intervalul orar 14,00-16,00, se va organiza un mars pe motociclete pe urmatorul traseu: Sos. Bucuresti-Ploiesti – Piata Presei Libere (pe deasupra pasajului) – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piata Charles de Gaulle – Calea Dorobantilor – Stefan cel Mare – Piata Obor – Sos. Colentina – Sos. Fundeni – punct final Aleea Tibiscum. Deplasarea participantilor pe traseul mentionat se va face pe banda I de circulatie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

