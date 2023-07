Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți, 25 iulie 2023, o atenționare de calatorie pentru Bulgaria, unde sunt impuse restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule, din cauza temperaturilor caniculare.

- Atentionare de calatorieRepublica Bulgaria restrictii de circulatie pentru autocamioane Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13,00 - 21,00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula, cu temperaturi intre 40 si 47 de grade Celsius. In acest context, exista si pericolul producerii unor incendii de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana, autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, intr-un lan de grau de la marginea Ploieștiului. Traficul rutier pe DN1 a fost afectat din cauza degajarilor mari de fum si a vizibilitatii reduse. Autoritatile au transmis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populatiei din zona. Conform ISU Prahova, cauza probabila…

- Au fost clipe de panica marți seara in Arad, dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a fost resimțit in mai multe zone. Specialistii anunta ca au existat trei replici, cea mai mare dintre acestea avand magnitudinea de moment 3,2. Primaria Arad a impus restrictii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…