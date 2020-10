RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE. Ludovic Orban a făcut anunțul Ludovic Orban a anuntat luni ca ia in calcul introducerea restrictiilor de circulatie pe timpul noptii, din cauza petrecerilor la care participa foarte mulți tineri. Intrebat de jurnalisti despre restrictiile care s-ar putea introduce pe timp de noapte, premierul a raspuns: "Sa vedem efectele in alte țari. Ne gandim la aceasta masura din cauza petrecerilor din timpul nopții". Premierul a mai declarat ca in funcție de efectul masurilor luate pana acum se va decide daca este mai sunt necesare alte restricții. "Vrem sa vedem efectul masurilor care au fost dispuse. In functie de analiza rezultatelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

