- NEOBIȘNUIT… In noaptea de Revelion, la Barlad, nu s-a mai putut pastrat tradiția nou-nascuților, cea care simboliza belșug și prosperitate pentru Noul An! Cu cat pruncii aduși pe lume erau mai mulți, sanatoși și voinici, cu atat de mult creștea bucuria parinților și a cadrelor medicale. De data aceasta,…

- INTAMPLARI DE ANUL NOU… Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc in urma cu doua ore inainte de a intra in anul 2024. Un taximetrist ghinionist ce se intorcea dintr-o cursa din Muntenii de Sus a fost “urat” de un grup de mascați in stilul de la Ruginoasa, dupa ce i-a evitat in […] Articolul…

- Distractia in noaptea dintre ani, din fata Palatului Culturii, va costa peste 360.000 lei. In acest sens, Primaria a semnat mai multe contracte, doua dintre acestea fiind cele mai importante: unul pentru scenotehnica, iar celalalt pentru un foc de artificii. Pe scena amplasata pe esplanada Palatului…

- PREGATIRI… Primaria Husi va organiza din nou in acest an o petrecere in strada, in noaptea de Revelion. In acest sens, executivul solicita Consiliului Local aprobarea unei sume din bugetul public. Este vorba despre 36.500 lei, bani care nu sunt nici prea multi, dar nici prea putini, pentru ca reprezentantii…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit la un camion aflat pe un drum public din municipiul Barlad. In momentul izbucnirii incendiului, camionul se afla in mișcare, in zona Uzinei de rulmenți.…

- Patru barbați s-au luat la bataie intr-o casa de amanet din Galați. Incaierarea a continuat in strada, iar unul dintre ei a scos un cuțit. Cei patru huligani s-au ales cu dosar penal. Polițiștii au fost sesizați telefonic, prin apel la 112, cu privire la faptul ca pe bulevardul Siderurgiștilor, din…

- SCANDAL… O incaierare ca in filme, petrecuta la un bar din Plotonesti, comuna Dimitrie Cantemir, intre trei barbati si o femeie, a speriat un sat intreg, mai ales ca scandalagiii, beti turta fiind, s-au apucat sa se bata ca chiorii, cu ce le-a picat in mana. Femeia in varsta de 29 de ani a iesit […]…

- Un nou cutremur a avut loc in vestul Afganistanului – la cateva zile dupa ce doua cutremure puternice din regiune au ucis peste 1.000 de persoane. Serviciul SUA (USGS) precizeaza ca seismul cu magnitudinea 6,3 s-a produs in apropierea orasului Herat. Acesta a avut loc la o adancime de 8,2 km. Pana in…