Reșița, altfel: Obiecte decorative sau chiar de uz casnic, făcute de muncitori „pe cont propriu”! Sute si mii de obiecte de decor sau chiar de uz casnic au iesit de-a lungul anilor din mainile muncitorilor din uzinele reșițene. Sunt cunoscute drept “fusaraie” si sunt prezente in toate casele din zona. De curand pot fi admirate intr-o expozitie. Resita isi prezinta astfel in mod inedit și latura ei artistica, redescoperindu-se prin tradiția ei legata de secole de industria prelucrarii metalelor. Expoziția a fost realizata cu ajutorul reșițenilor care au donat „fușaraie” gasite prin gospodari, cum ar fi Batranul cu pipa (foto). Pentru reșițeni, fușaraiele erau in vremea comunismului obiecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

