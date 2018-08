Resita a inceput sa-si ascunda gunoaiele Municipiul de pe malurile Barzavei este gata sa-si ascunda gunoiul sub pres, dar la propriu! Asta pentru ca autoritatile locale sunt deja in faza avizarii de mediu in cadrul proiectului ce vizeaza amenajarea de platforme subterane pentru colectarea deseurilor menajere. La sfarsitul anului trecut, Primaria, prin Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului, pregatea atribuirea directa pentru amenajarea a 30 de platforme de gunoi supraterane, de colectare a deseurilor menajere, care deja se pot vedea in oras, partea electrica a acestora fiind asigurata de panouri solare. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii cartierului resitean s-au plans deseori vizavi de conditiile de transport, de faptul ca trebuiau sa plateasca mai multe bilete de calatorie decat resiteanul de rand, dar si de faptul ca nu se bucura de conditii de municipiu. Iar la acest capitol intra si drumurile. Un proiect european…

- Drumurile din satul Leșnic ar putea fi modernizate. Deocamdata se lucreaza la documentațiile de proiectare și execuție a lucrarilor. In acest sens, Primaria comunei Vețel a demarat procedurile pentru modernizarea strazilor din satul vețel. 104.800 de lei costa documentația pentru modernizarea celor…

- Cladirea uneia dintre cele mai vechi scoli din Hunedoara va intra in reabilitare. Lucrarile sunt estimate la aproape 3,5 milioane de lei, iar proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.

- Seful administrativului resitean a tot vorbit despre Mociur drept viitorul pol al dezvoltarii urbei, iar zilele trecute a reiterat ideea, argumentand cu proiecte care au deja diverse finantari, care vor transforma cartierul saraciei in ascensiunea urbei. In schimb, au fost gasite terenuri…

- In Cluj-Napoca exista 15 creșe (de stat) care dispun de un numar de 1.142 de locuri pentru copii insa, in fiecare an numarul solicitarilor este mult mai mare. Pentru a veni in sprijinul parinților Primaria municipiului a demarat lucrarile de construcție pentru o noua unitate, pe strada Donath. Lucrarile…

- „Asa le randuie Dumnezeu“, spunea primarul Ioan Popa, explicand cum se face ca a ajuns la discutii cu oamenii de afaceri exact in ziua in care se implineau doi ani de cand castiga alegerile pentru Resita, in 2016. La ceas de bilant, insa, edilul a tinut sa-si spuna pasul, concluzionand ca administratia…

- Doua drumuri din orașul Hațeg vor fi modernizate. Edilii au demarat licitația privind “Proiectare și execuție lucrari de modernizare strazi-str.Horea și str.Progresului”. Contractul are o valoare de 1.051.213 lei. Lucrarile sunt finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare…