- Dupa trei saptamani in care Camera Reprezentanților a Congresului SUA nu a avut un lider, in condițiile in care majoritatea republicana a fost consumata de un conflict intern uriaș, reprezentantul republican Mike Johnson, cunoscut pentru apropierea de Donald Trump, a reușit sa caștige votul din forul…

- NYT scrie ca Israelul a cerut SUA 10 miliarde de dolari. Cu doua zile mai devreme, Casa Alba a anunțat ca pachetul total de ajutor pentru Israel și Ucraina, care va fi supus aprobarii Congresului, se va ridica la 2 miliarde de dolari. Israelul a cerut SUA un ajutor de urgența de 10 miliarde de dolari,…

- Presati din toate partile sa actioneze in favoarea Ucrainei si Israelului, republicanii au incercat marti sa ingroape securea razboiului si sa cada in sfarsit de acord asupra unui nou "speaker" al Camerei Reprezentantilor SUA, comenteaza AFP preluat de Agerpres.Demiterea lui Kevin McCarthy de la…

- Armata americana a declarat ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei.Christine Wormuth, secretarul armatei americane, a facut…

- Armata SUA a declarat luni ca va avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a obtine fonduri suplimentare pentru a se asigura ca planurile de productie si achizitie de munitii ale Pentagonului pot satisface simultan nevoile Israelului si Ucrainei, potrivit Reuters.Secretarul armatei, Christine Wormuth,…

- Inlaturarea republicanului Kevin McCarthy ar putea semnala o schimbare de abordare in camera inferioara a Congresului SUA, in condițiile in care unii dintre posibilii sai succesori sai susțin ajutorul pentru Ucraina, iar alții se opun ferm sau ar prefera o reducere a acestuia, scriu Reuters și The Guardian.Demiterea…

- Kevin McCarthy a fost indepartat marți din funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, cu 216 voturi pentru demitere si 210 impotriva. Destituirea a fost sprijinita de un grup de republicani alaturi de rivalii din Partidul Democrat, relateaza Reuters și publicația The Guardian,…

- Cu un vot de 232-198, Camera a respins o masura care ar prelungi finantarea guvernamentala cu 30 de zile si ar evita un blocaj. Acest proiect de lege ar fi redus cheltuielile si ar fi restrictionat imigratia, prioritati republicane care aveau sanse reduse sa treaca de Senatul controlat de democrati.…