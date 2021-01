Republica Moldova va intampina dificultați de ordin tehnic și administrativ la recepționarea celor 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 promise de Romania, spune expertul Ala Tocarciuc, consultant in domeniul medical din țara vecina, informeaza Europa Libera. Ala Tocarciuc spune ca este important și ce vaccin impotriva coronavirusului va oferi Romania, din cauza ca pentru vaccinurile Pfizer/BioNTech lipsesc frigiderele. ”Pe partea tehnica, adica pe partea de frigidere reiese ca noi nu suntem pregatiți sa primim astazi 200 de mii de doze in cazul in care Romania ne va oferi vaccin produs anume…