- Analiza Ministerului de Externe privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana Presedintiei, Guvernului si Parlamentului, a anuntat, marti, ministrul Teodor Melescanu. El a precizat ca analiza nu are o concluzie, ci cuprinde avantaje si dezavantaje…

- Teodor Melelscanu, ministrul de Externe, a declarat, joi, ca nu sprijina initiativa privind desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. “A fost o idee. Eu, personal, nu sprijin initiativa (de a desecretiza memorandumul – n.r.), dar, sigur, e o hotarare pe care…

- Turcia a cerut marti ambasadorului Israelului la Ankara sa paraseasca temporar teritoriul turc, in semn de protest fata de moartea a aproape 60 de palestinieni luni, in urma confruntarilor sangeroase intre armata israeliana - care a recurs la munitie de razboi - si manifestanti palestinieni la frontiera…

- Ankara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost împuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala, citata…

- Ministerul german de Externe a chemat luni la moderatie in contextul celor mai recente confruntari intre Israel si palestinieni legate de mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite dpa. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim nu ar trebui sa fie o scuza pentru violente, a declarat…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat, sambata, poziția adoptata de Romania, Cehia și Ungaria, care au au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agenția Wafa, citata de Mediafax.”Poziția…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Scriitorul Andrei Plesu, fost ministru de Externe, intra in dezbaterea despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plesu il critica pe Liviu Dragnea pentru modul in care a actionat si il caracterizeaza pe acesta in termeni deloc prietenosi. Nu scapa de criticile lui Plesu nici…