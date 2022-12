Republica Moldova este Basarabia românească Republica Moldova este nu doar un stat in siajul dramei postbelice a Romaniei, dar și una dintre contradicțiile politicii noastre statale actuale, ajunsa intr-un punct critic, care nu poate fi asimilata perspectivelor geopolitice.Nu este greu de precizat in context daca Republica Moldova nu este chiar o victima a unui abandon al politicii postcomuniste antinaționale de la București. Suntem solidari cu Republica Moldova fara a urmari responsabil procedura prin care aceasta provincie romaneasca ne-a fost rapita, iar statul roman acum se complace in consolidarea arbitrarului și epuizatului pact Rebbentrop-Molotov,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

