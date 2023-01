Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul rus Andrei Klimov avertizeaza Chisinaul ca risca „repetarea scenariului ucrainean” și ca va deveni provincie a Romaniei, despre care spune ca este unul dintre „cele mai inapoiate” state NATO. Constient ca declaratiile sale vor avea ecou la Chisinau, el se adreseaza direct cetatenilor Republicii…

- Un oficial de la Moscova amenința Chișinaul cu ”repetarea scenariului ucrainean”. Și vorbește și despre Romania. Declarațiile vin din partea senatorului rus Andrei Klimov ca reacție la afirmațiile președintelui Maia Sandu cu privire la o eventuala renunțare la neutralitate și apropiere de NATO, relateaza…

- Vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, Andrei Klimov, a amenințat Republica Moldova cu ”repetarea scenariului ucrainean” și s-a intrebat retoric daca Maia Sandu vrea sa faca din Republica Moldova „o provincie a Romaniei, cea mai inapoiata țara din NATO”.Amenințarea…

- Moscova amenința din nou Chișinaul, iar ultimele declarații aparțin senatorului rus Andrei Klimov, 68 de ani, și vin ca reacție la poziția Maiei Sandu cu privire la o eventuala renunțare la neutralitate, relateaza portalul Deschide . Klimov a sugerat și ca președinta Republicii Moldova „vrea sa faca…

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…

- Un cont de Telegram apropiat de aviația militara rusa a publicat un scurt clip video cu momentul in care un bombardier strategic trage o racheta de croaziera contra Ucrainei. Acestea par sa fie primele imagini cu lansarea unei rachete X-101 dintr-un bombardier TU-95MS de la inceputul razboiului și pana…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. "Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca „razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze, transmite BBC. „Sunt convins ca acum este momentul in care razboiul distructiv al Rusiei trebuie si poate fi oprit. Aceasta va salva mii de vieti”, a declarat el marti, prin intermediul unui discurs video,…