Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Nicosia a precizat ca a informat deja Uniunea Europeana in legatura cu planurile sale.Ministerul de Interne a inceput sa instaleze gardul de sarma ghimpata in zona Astromeritis cu scopul de a opri migranții ilegali care vin din zona ocupata in zonele libere.Gardul incepe de la Astromeritis…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat cu serul Sinopharm produs de China, informeaza Reuters. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a înaltului demnitar. ​Ungaria a anunțat marți ca începe vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima…

- Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria. Este prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP.

- Guvernul de la Nicosia a criticat vineri Turcia pentru responsabilitatea acesteia in crearea unei noi rute de migratie, care a 'impovarat in mod disproportionat' Republica Cipru cu cel mai ridicat procent din UE de solicitanti de azil in raport cu numarul populatiei, transmite AFP. Republica…

- Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru…

- Uniunea Europeana (UE) a avertizat vineri Bosnia ca risca sa-si compromita perspectivele de aderare la blocul comunitar daca nu imbunatateste situatia migrantilor aflati pe teritoriul acestei tari, informeaza dpa. Situatia migrantilor aflati in Bosnia este ''inacceptabila si trebuie sa fie solutionata…

- Guvernul de la Berlin a repatriat mai multi cetateni germani care erau membri ai gruparii Stat Islamic si fusesera capturati in nordul Siriei, a anuntat sambata media germane, citate de DPA, potrivit AGERPRES. Trei femei si copiii lor, precum si mai multi copii orfani se afla printre persoanele…

- Guvernul de la Berlin a repatriat mai multi cetateni germani care erau membri ai gruparii Stat Islamic si fusesera capturati in nordul Siriei, a anuntat sambata media germane, citate de DPA. Trei femei si copiii lor, precum si mai multi copii orfani se afla printre persoanele aduse in Germania si care…