Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a subliniat sprijinul "de fier" al țarii sale pentru Israel, in timp ce Iranul promite represalii pentru atacul mortal de luna aceasta asupra consulatului iranian din Siria.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, si Coordonatorul ONU pentru Procesul de Pace din Orientul Mijlociu au cerut miercuri o incetare imediata a focului in Fasia Gaza, dupa ce au purtat discutii la Moscova, a anuntat ministerul de externe de la Moscova. Tot miercuri, Israelul a anunțat ca va deschide…

- Organizația israeliana pentru activitațile din Gaza susține ca guvernul ar putea deschide mai multe puncte de trecere a frontierei. Decizia aparține cabinetului, a transmis organizația la solicitarea Sky News. Lipsa punctelor ingreuneaza acordarea de ajutor umanitar. Israelul se confrunta cu critici…

- Președintele Joe Biden il susține pe premierul olandez Mark Rutte pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, a declarat miercuri un oficial american, transmite Politico . Sprijinul lui Biden este posibil sa determine mai mulți aliați sa faca același lucru, dupa luni de zile in care acesta…

- Armata israeliana IDF a ordonat noi evacuari in nordul Fașiei Gaza. Sunt vizați locuitorii din doua cartiere ale orașului Gaza. Acolo au reinceput luptele grele deși IDF susține ca a curațat zona de luptatori Hamas. Armata le-a cerut locuitorilor sa paraseasca cartierele Zaytoun și Turkoman de la marginea…

- Serviciul Vamal comunica despre faptul ca, in posturile vamale Costești-Stinca, Sculeni-Sculeni și Leova-Bumbata, se circula lejer și valorile traficului sunt minime. ”In contextul acțiunilor de protest a fermierilor de la postul vamal Leușeni, reiteram recomandarea pentru transportatori și calatori,…

- Washingtonul a anuntat luni, 29 ianuarie, represalii "foarte consistente" dupa atacul cu drona din Iordania, imputat gruparilor pro-Iran si care a ucis trei militari americani, ranind alti peste 34, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Teheranul a respins orice fel de implicare in acest atac ce a survenit…

- Președintele Joe Biden a promis: ”Vom raspunde”, dupa ce trei militari americani au fost uciși și alți 25 au fost raniți, in urma unui atac cu drona in Iordania, transmit agențiile de presa internaționale. Este pentru prima data cand soldați americani sunt uciși in Orientul Mijlociu de la inceputul…