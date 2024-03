Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu vrea ca Israelul sa controleze securitatea intr-o Gaza demilitarizata. De asemenea, Israelul ar trebui sa joace un rol in administrație dupa incheierea razboiului cu Hamas. Planul a fost respins de Autoritatea Palestiniana. Planul prezentat de Benjamin Netanyahu…

- Liderii Australiei, Canadei si Noii Zeelande, aliate ale Washingtonului, au avertizat joi Israelul cu privire la o operatiune terestra „catastrofala” in orasul Rafah, in sudul Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. Cerand guvernului lui Benjamin Netanyahu „sa nu urmeze aceasta cale”, cele trei tari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde vor avea loc proteste ale agricultorilor, care vor determina restrictii de circulatie, dar și blocarea unor puncte de frontiera.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…

- Protestul continua! Fermierii botoșaneni au blocat accesul spre Punctul de Trecere a Frontierei Stanca-Costesti Zeci de utilaje agricole ale fermierilor din Botosani blocheaza, marti, Punctul de Trecere a Frontierei Stanca-Costesti. Protestatarii au ocupat ambele sensuri de mers ale DN 29D, astfel incat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

- Cetațenii israelieni nu sunt expuși la imaginile din Fașia Gaza care sunt difuzate in intreaga lume, cu mii de batrani, femei și copii uciși sau raniți in urma atacurilor forțelor israeliene, ceea ce le face "mult mai ușor" sa susțina razboiul, afirma un reputat jurnalist al publicației Haaretz, potrivit…