Meghan Markle a dezvaluit faptul ca familia regala britanica ii facea constant reproșuri prințului Harry pe tema relației tensionate pe care ea o avea cu tatal sau, relateaza EFE. Informatia a aparut ca urmare a unor probe prezentate in instanța, in condițiile in care Meghan Markle se razboiește cu un tabloid britanic. Meghan Markle a avut caștig de cauza, in februarie, dupa ce a reclamat ca publicația Mail on Sunday nu i-a respectat dreptul la viața privata. Tabloidul publicase o scrisoare pe care ducesa i-o trimisese in 2018 tatalui sau, Thomas Markle, in varsta de 77 de ani, caruia ii cerea…