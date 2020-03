Reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare solicita autoritatilor ca, in conditiile actuale, sectorul agroalimentar sa fie declarat strategic, de siguranta nationala, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.



"Romania este o tara preponderent agricola; 45% din populatie locuieste in mediul rural; 20% din angajatii Romaniei lucreaza in sectorul agroalimentar; omenirea are nevoie de hrana, iar la nivel local, fermele din Romania pot asigura o parte importanta din necesarul agroalimentar. Avand in vedere aceste premise si in conditiile actuale, guvernate de teama consumatorilor,…