Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Cancelariei prim-ministrului au avut, joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanti ai transportatorilor din toate zonele Romaniei, prilej cu care s-a convenit ca ministerele si institutiile cu atributii in domeniu sa fie informate despre problemele ridicate. „Dialogul dintre…

- Dialogul dintre cele doua parți a vizat analizarea problemelor cu care se confrunta sectorul transportatorilor și a soluțiilor de rezolvare la situațiile punctuale ridicate in cadrul intalnirii. In urma consultarilor, s-a convenit ca ministerele și instituțiile cu atribuții in rezolvarea aspectelor…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- ”Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a discutat, in aceasta dimineata, la sediul MTI, cu reprezentantii Confederatiilor si Asociatiilor relevante de transportatori. Astfel, impreuna cu cei de la COTAR, Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002- APTE 2002 si APULUM…

- Sute de transportatori din toata tara participa, joi, la a doua zi de protest. Camioane din toata tara au pornit catre Bucuresti, pentru a se alatura angajatilor firmelor de transport care protesteaza deja, pe centura Capitalei. Intre timp, o delegatie a transportatorilor a fost primita pentru discutii…

- Industria zaharului din Romania este in colaps, susține Federația Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, care solicita Guvernului sa blocheze 3-4 luni, așa cum au facut și alte țari din UE, importurile de zahar din Ucraina. Doleanțele fermierilor sunt exprimate intr-o scrisoare adresata premierului…

- Liderii coaliției au pareri imparțite dupa ce ministrul PNL de Finanțe a propus bonusuri pentru romanii care reclama alți cetațeni ca fac evaziune fiscala. Nicolae Ciuca a transmis ca nu agreeaza varianta avansata de Marcel Boloș, iar Marcel Ciolacu a spus ca decizia politica se ia in coaliție.„Nu sunt…

- • CNAS a anunțat sistarea plaților catre spitale și furnizorii de servicii • La protestul organizat joi la București de BNS au fost și angajați ai CAS Prahova N.Dumitrescu Angajații caselor de asigurari de sanatate din țara, aflați din 2 noiembrie a.c. in protest generalizat pe perioada nedeterminata,…