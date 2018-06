Stiri pe aceeasi tema

- DNA a reactionat dupa decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: "Ne exprimam îngrijorarea fața de potențiala afectare a statutului de independența a procurorilor, care reprezinta o premisa esențiala a luptei împotriva

- Premierul Viorica Dancila a vorbit Palatul Parlamentului despre masurile care vor fi luate in vederea creșterii investițiilor in Romania.„Ne dorim un parteneriat strategic real cu marile companii ce vor sa investeasca in Romania. Vreau sa dau un semnal ca ne dorim stimularea unor noi investiții…

- Un mod inedit de a viziona filmele, terase cu panorama spre un parc creat integral in mijlocul orasului, evenimente in aer liber, cafenele si restaurante tematice, noi branduri – acestea sunt o parte dintre noutatile care vor fi incluse in primul ansamblu mixt pe care il va avea Timisoara.

- Le Le este o fetița in varsta de patru ani din China, care a ajuns la spital, dupa ce a ținut prea mult timp un elastic pe braț. Bunicii fetiței au observat insa ca brațul ei s-a umflat, așa ca au decis sa mearga la doctor. Acolo, medicii au descoperit ca fetița avea un elastic incarcat…

- Tot mai multi specialisti in economie au atras atentia asupra pericolului iminent al declansarii unei noi crize economice, cel mai probabil la jumatatea anului viitor, unii dintre experti argumentand, cu date oficiale, ca „economia noastra va deveni una dominata de monopoluri, exclusivitati si rente”.

- Romania a uitat prea repede ce a invatat din criza financiara, crede fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit insa si cu predictii. Despre actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca isi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare,…

Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), forul care reunește 11 organizații de profil, reprezentand...

- Testele realizate asupra mai multor marci au scos la iveala existența unor particule de plastic in apa imbuteliata. In cadrul investigației au fost examinate 250 de sticle cu apa, cumparate din noua țari diferite, informeaza BBC, citeaza libertatea.ro.