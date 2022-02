Philip Crowther, reporter de televiziune, a postat pe Twitter un scurt montaj in care apare vorbind in engleza, luxemburgheza, spaniola, portugheza, franceza și germana, in timpul unei transmisiuni in direct de la Kiev. Reporterul a devenit viral pe Internet dupa ce a transmis evenimentele recente din Ucraina astfel. Jurnalistul, care este corespondent internațional afiliat pentru Associated Press (AP), a fost filmat prezentand reportajele in direct, avand in spate Piața Libertații din capitala ucraineana. Poliglotul in varsta de 41 de ani a raportat de la Kiev despre evoluția conflictului cu…