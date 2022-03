Mai dainuie oare ceva din fatetele soților Ceaușescu prin incaperile de la nr.50 din Primaverii – zona „de fițe” a Bucureștiului, acolo unde se afla acel Palat care reprezenta „odorul și odihna celor doi”? Dainuie, dar sub o forma care apare sistematic, in diverse imprejurari ce implica rememorari… La prima vedere s-ar crede ca doar paunii mai bantuie prin curtea Palatului. Acei pauni pe care aveam sa ii descopar la Palatul Primaverii din București (in 2009, in cadrul unuia din seria de reportaje ale Jurnalului Național despre Nicolae și Elena Ceaușescu). Ca palatul reprezenta „odorul și odihna…