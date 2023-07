Stiri pe aceeasi tema

- ADEVARUL SUPARA… Scandalul dintre Primaria Barlad și Centrul Județean de Excelența Vaslui, condus de profesoara Gabriela Placinta, starnit recent din cauza banilor pe care Primaria a „uitat” sa ii vireze in contul Centrului, continua! Dupa ce a aparut in presa mesajul vehement postat de profesoara Gabriela…

- REVOLTATOR!…. Primarul Dumitru Boroș este acuzat ca a blocat banii pentru a achita tabara de vara „Excelența 2023” la care ar trebui sa participe cei 16 elevi olimpici barladeni. Este vorba despre 50.000 de lei, care nu au fost inca virați in conturile Centrului Județean de Excelența Vaslui. Șefa acestui…

- In comuna Rediu, primarul a bagat spaima in localnici dupa ce a agresat o femeie chiar in biroul sau. Aceasta a depus plangere la poliție Ciprian Grosu, primarul USR al comunei ieșene Rediu, este urmarit de scandaluri. In cursul zilei de joi, 29 iunie 2023, Maria Raduc, colaborator voluntar și responsabil…

- BANII VORBESC… Timp de 10 zile, de vineri, 09 iunie si pana duminica, 18 iunie, barladenii sunt invitati sa participe la o serie de activitati, pentru toate gusturile, spun cei din Primaria Barlad, in frunte cu primarul Boros. De la conferinte stiintifice, sustinute de Elena Monu si Oltea Rascanu, doua…

- CONFERINTA… Elevii si profesorii din Vaslui au primit, la sfarsitul saptamanii trecute, vizita profesorului universitar Adrian Iftene, decanul Facultatii de Informatica din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi. Intalnirea a fost organizata de directoarea Centrului Judetean de Excelenta Vaslui, prof.…

- DE NECREZUT… Autoritațile locale barladene au alocat peste 500.000 de lei pentru organizarea unor acțiuni culturale, ce se vor derula in lunile mai și iunie. Cele mai mari sume alocate sunt in luna iunie, pentru Zilele Culturale ale Barladului . Cei mai mulți bani din bugetul local, peste 315.000 de…

- INCREDIBIL… Dezastru total pe strazile pe care Primaria Barlad a inceput marea modernizare a infrastructurii orașului, iar ploile cazute in ultimele zile au transformat totul intr-o delta. Pline de apa precum canalele de irigații, unele strazi precum cele din cartierele Munteni și Podeni, dar și strada…

- Delia a lansat ceea ce se a anunța hitul verii, piesa „Lololo“, un remake dupa melodia „Fata de pe plaja“, a trupei Azur, insa Lora avea și ea planuri cu aceasta melodie. De aici ar fi pornit un scandal intre cele doua cantarețe, lucru pe care Lora l-a lamurit recent, potrivit Wowbiz. Lora a fost invitata…