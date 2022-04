Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi, Sabrina de la Mireasa-Capriciile Iubirii a marturisit ca i-ar fi placut sa nu se grabeasca in relația pe care avut-o cu Andrei. Concurenta regreta ca a luat aceasta decizie și susține ca daca ar fi dat timpul inapoi nu ar mai face aceeași alegere.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, discuțiile nu se opresc sa apara. Prin urmare, Nora și Larisa au facut un schimb de replici dure, dupa ce Nora și-a intreținut familia și a colaborat cu mai multe ONG-uri din țara. Iata care a fost discuția aprinsa dintre cele doua concurente!

- Cosmin și doamna Robertina au fost invitați la Mireasa Capriciile iubirii. Concurentul a fost descalificat luni din emisiune și a stat in izolare alaturi de mama sa dupa ce a sarit la bataie la Aron.

- Plenul Camerei Deputaților a fost, luni, scena unui nou scandal intre deputații PNL și copreședintele AUR, George Simion, pe de o parte, și senatoarea Diana Șoșoaca, de alta parte. Liderul AUR ii supara in continuare pe colegii sai pentru ca transmite live pe Facebook ședințle, iar Șoșoaca a fost data…

- Replici acide și pe un ton ridicat, așa a decurs discuția pe incinerarea anvelopelor a cațiva deputați PAS cu localnicii și primara de la Mateuți. „Sunteți rupta de realitate”, i-a spus Ina Coșeru primariței Angela Ursachi. „Eu traiesc aici de 50 ani, de care realitate pot eu sa fiu rupta”, i-a raspuns…

- Andrei, din casa Mireasa- capriciile iubirii, nu se simte bine in competiție. Concurentul primește ințepaturi peste ințepaturi și considra ca se afla intr-un loc in care nu are niciun fel de rost. El este criticat, deoarece este sincer și iși exprima punctul personal de vedere.

- Baieții au ales sa o cunoasca mai bine pe Larisa. Concurenții au votat ca ea sa fie urmatoarea invitata in casa lor, insa conflictele și replicile neașteptate nu au intarziat sa apara.