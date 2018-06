Precizarile Primariei Capitalei, dupa mesajul sopranei Angela Gheorghiu : In legatura cu informatiile aparute in presa, care citeaza afirmatiile facute de marea soprana Angela Gheorghiu, legate de distinctiile care i-au fost acordate, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: La propunerea Primarului General si prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti in data de 11 septembrie 2017, in semn de apreciere si recunostinta pentru promovarea Bucurestiului si a Romaniei in lume. Doamna Gheorghiu nu…